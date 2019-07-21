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Traktörün altında kalan sürücü can verdi

1 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza ilçeye bağlı Kuşçalı Köyü'nde meydana geldi. Köyden araziye giden Celal Şeneroğlu (66) yönetimindeki 19 ED 784 plakalı otomobil, virajı alamayınca araziye girdi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM
Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:19 Kaynak: İHA
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