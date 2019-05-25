Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:22 Kaynak: İHA
Kaza, Besni İlçesi Burunçayır köyünde meydana geldi. Nuri Kaplan traktörüyle tarlasına çalışmaya giderken, sürücünün engebeli arazide direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Ters dönen traktörün altın kalan sürücü sıkıştı. Olay yerinde jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak AFAD ekipleri ise şahsı traktörün altından çıkarttı.
Kaza yerinde hayatını kaybeden şahsın cenazesi Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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