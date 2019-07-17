Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
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Kastamonu'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Kastamonu Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 12:12 Kaynak: İHA
'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Devrekani
ilçesine bağlı Başakpınartepe Köyü'nde Karabeyler Mahallesinde ikamet eden Ahmet Demirci (69), engebeli arazide traktör römorkuna toprak yüklediği, traktörün hareket ettiği esnada römorkun çekiciyle birlikte devrilmesi sonucu traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Demirci'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Ankara
'ya gönderildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - KASTAMONU
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