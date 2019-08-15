Son Dakika Haberleri: Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
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Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

1 saat önce

Düzce'de devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti, System.String[]
Düzce'de devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Muhammet Çegen (49) idaresindeki 81 DA 165 plakalı traktör, Cumayeri'ne bağlı Çelikdere köyündeki bir fındık bahçesinde devrildi.
Traktörün altında kalan Çegen, çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşova Devlet Hastanesine kaldırılan Çegen, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cumayeri, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:33 Kaynak: AA
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