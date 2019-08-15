Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
1 saat önce
Düzce'de devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Düzce Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:33 Kaynak: AA
'de devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Muhammet Çegen (49) idaresindeki 81 DA 165 plakalı traktör, Cumayeri
'ne bağlı Çelikdere köyündeki bir fındık bahçesinde devrildi.
Traktörün altında kalan Çegen, çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Gümüşova
Devlet Hastanesine kaldırılan Çegen, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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