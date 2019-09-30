Son Dakika Haberleri: Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
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Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

1 saat önce

Tokat'ın Artova ilçesinde traktörün altında kalan sürücü öldü.

Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti, System.String[]

Tokat'ın Artova ilçesinde traktörün altında kalan sürücü öldü.

İğdir Mahallesi'nde Hüseyin Elbaş (77), aküsü biten 60 VA 141 plakalı traktörünü çalıştırmak istediği sırada, aracın hareket etmesi sonucu dengesini kaybederek yere düştü.

Traktörün altında kalan Elbaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından yaşlı adamın cenazesi Artova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Artova, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:58 Kaynak: AA
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