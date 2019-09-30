Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
1 saat önce
Tokat'ın Artova ilçesinde traktörün altında kalan sürücü öldü.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:58 Kaynak: AA
Tokat'ın Artova ilçesinde traktörün altında kalan sürücü öldü.
İğdir Mahallesi'nde Hüseyin Elbaş (77), aküsü biten 60 VA 141 plakalı traktörünü çalıştırmak istediği sırada, aracın hareket etmesi sonucu dengesini kaybederek yere düştü.
Traktörün altında kalan Elbaş, olay yerinde hayatını kaybetti.
Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından yaşlı adamın cenazesi Artova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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