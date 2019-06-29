Son Dakika Haberleri: Traktörün altında kalan sürücü kurtarıldı
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Traktörün altında kalan sürücü kurtarıldı

13 dakika önce

Karabük'ün Eflani ilçesinde devrilen traktörün altında kalan ve yaralanan sürücü kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Traktörün altında kalan sürücü kurtarıldı, System.String[]
Karabük'ün Eflani ilçesinde devrilen traktörün altında kalan ve yaralanan sürücü kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
İlçe merkezinden Soğucak köyüne giden Salim Taç (17) yönetimindeki henüz plakası öğrenilemeyen traktör, köyün yakınlarındaki ormanlık alanda devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü yaralandı. Köylülerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, sıkışan sürücüye ilk müdahaleyi yaparak itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerinden yardım istedi.
Sürücü, sıkıştığı yerden iş makinesi yardımıyla yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonunda çıkartılarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:07 Kaynak: AA
Soğucak, Eflani, Karabük, Güncel
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