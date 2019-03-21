Son Dakika Haberleri: Traktörün Altında Kalan Sürücü Öldü

Traktörün Altında Kalan Sürücü Öldü

44 dakika önce

Manisa'nın Kula ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi öldü.

Traktörün Altında Kalan Sürücü Öldü, System.String[]
Manisa'nın Kula ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Halil Zeybek'in (42) kullandığı 45 LT 381 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Aracın altında kalarak ağır yaralanan sürücü Zeybek, sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edilen Zeybek, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:21 Kaynak: AA

Manisa, Kula, Güncel
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