Traktörün Altında Kalan Sürücü Öldü
44 dakika önce
Manisa'nın Kula ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi öldü.
Manisa
'nın Kula
ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Halil Zeybek'in (42) kullandığı 45 LT 381 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Aracın altında kalarak ağır yaralanan sürücü Zeybek, sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlk müdahalesinin ardından Salihli
Devlet Hastanesine sevk edilen Zeybek, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:21 Kaynak: AA
Türkücü Bülent Serttaş'a Eski Çalışanından Ölüm Tehdidi: Kapıdan İlk Çıkanı Vuracağım
Lüks Rezidanstaki Sır Ölümle İlgili Bir Kişi Gözaltına Alındı
Fabrikada Plastik Yıkama Havuzuna Düşen İşçi Öldü
Ölen Adamın Karısı Hakkında Ortaya Çıkan İddialar Kan Dondurdu!