Traktörün altında kalan sürücü öldü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Horu Yaylasında Mehmet Duran (44) kontrolündeki plakası öğrenilemeyen traktör, römorkundaki aşırı odun yükü nedeniyle devrildi.

Traktörün altında kalan ve başını zemine çarpması sonucu yaralanan Duran, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Duran, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.