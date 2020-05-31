Traktörün altında kalan sürücü öldü - Son Dakika

SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde traktörüyle ilaç almaya giden Haşim Özkan (74), kaza yaptı. Kazada traktörün altında kalan Özkan, hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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