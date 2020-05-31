Traktörün altında kalan sürücü öldü - Son Dakika

SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde traktörüyle ilaç almaya giden Haşim Özkan (74), kaza yaptı. Kazada traktörün altında kalan Özkan, hayatını kaybetti.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Taraklı ilçesi İçdedeler Mahallesi'nde meydana geldi. Taraklı ilçe merkezine ilaç almaya giden Haşim Özkan, yönetimindeki 54 RA 165 plakalı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrilirken, Haşim Özkan devrilen traktörün altında kaldı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi, Haşim Özkan'ın öldüğünü belirledi. Haşim Özkan'ın cenazesi morga kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.