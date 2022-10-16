Traktörün altında kalan sürücü yaralandı - Son Dakika
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Traktörün altında kalan sürücü yaralandı

16.10.2022 17:38
Traktörün altında kalan sürücü yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

Kaza Gömmece ile Sanlıca Mahallesini bağlayan yolda meydana geldi.Alınan bilgiye göre, Ahmet A. K'nin (18) kullandığı traktör yokuşu aşağıya seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sürücüyü traktörün altından çıkardı.

Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Traktörün altında kalan sürücü yaralandı - Son Dakika

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