Üye Girişi
Traktörün altında kalan sürücü yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Traktörün altında kalan sürücü yaşam mücadelesini kaybetti

17.08.2021 21:20
Traktörün altında kalan sürücü yaşam mücadelesini kaybetti, System.String[]

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde rampadan yuvarlanan traktörün altında kalan sürücü, 2 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde rampadan yuvarlanan traktörün altında kalan sürücü, 2 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi'nde iki gün önce meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fındık bahçesinde traktörüyle seyir halinde olan Osman Kan (36) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan traktör, rampada takla atarak yuvarlanırken sürücüsü ise altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıyı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakıma alınan ve 2 gün yaşam mücadelesi veren Kan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, hayatını kaybeden sürücünün yarın Kurudere Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. - SAKARYA

Traktörün altında kalan sürücü yaşam mücadelesini kaybetti
Traktörün altında kalan sürücü yaşam mücadelesini kaybetti
Traktörün altında kalan sürücü yaşam mücadelesini kaybetti

Traktör, Sakarya, Fındık, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Traktörün altında kalan sürücü yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Taliban'dan kaçmak için uçağın iniş takımına asılan Afganların yeni görüntüleri ortaya çıktı 21:48 Taliban'dan kaçmak için uçağın iniş takımına asılan Afganların yeni görüntüleri ortaya çıktı Son Dakika: Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi 21:22 Son Dakika: Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi Berrak Tüzünataç'ın taksi isyanına İBB'den yanıt geldi: Teklifimiz 7 kez reddedildi 21:00 Berrak Tüzünataç'ın taksi isyanına İBB'den yanıt geldi: Teklifimiz 7 kez reddedildi
AB'den Taliban'la işbirliği sinyali: Savaşı kazandılar ve onlarla konuşmamız gerekiyor 20:47 AB'den Taliban'la işbirliği sinyali: Savaşı kazandılar ve onlarla konuşmamız gerekiyor Koronavirüsten ölen eşine mevlit yapmaya hazırlanan adam traktörün altında can verdi 19:48 Koronavirüsten ölen eşine mevlit yapmaya hazırlanan adam traktörün altında can verdi ABD ve Taliban arasında anlaşma mı yapıldı? ABD Ulusal Güvenlik Konseyi eski Afganistan Direktörü yanıtladı 19:22 ABD ve Taliban arasında anlaşma mı yapıldı? ABD Ulusal Güvenlik Konseyi eski Afganistan Direktörü yanıtladı
Afganistan'da sular bir türlü durulmuyor! Yardımcısı, Gani'den sonra kendisini Cumhurbaşkanı ilan etti 18:29 Afganistan'da sular bir türlü durulmuyor! Yardımcısı, Gani'den sonra kendisini Cumhurbaşkanı ilan etti Taliban: Afganistan'da Taliban'a kimin liderlik edeceği 2 ila 3 gün içinde belli olacak 17:48 Taliban: Afganistan'da Taliban'a kimin liderlik edeceği 2 ila 3 gün içinde belli olacak

Son Dakika Haberleri
18:59 EURO 2020'nin yıldızı Locatelli, İtalya Serie A devi Juventus'a transfer oldu
18:45 Steau Bükreş Başkanı Gigi Becali: Fatih Terim'e söyleyin, Morutan'ı 3 milyon euroya satacağım
18:44 Antalya'da İnşaat iskelesinde mahsur kalan 2 kardeş ölümün kıyısından döndü
18:30 Sörloth transferinde sıcak gelişme! Sarı-Lacivertliler, Leipzig ile prensipte anlaşmaya vardı
18:22 Son Dakika! Taliban'dan ilk basın toplantısında açıklamalar: Bize karşı savaşan herkes affedilecek, kimse öldürülmeyecek
18:14 Kabil'den kaçarken çektiği görüntüler olay olan Afgan yönetmen Sahraa Karimi'den Türkiye'ye teşekkür: Acil olarak devreye girildi
18:11 Avrupa'da son düzlükte olan temsilcilerimizin maçları şifresiz kanallarda
17:52 Cinsel istismar şüphelisi otel işletmecisi, Eda Nur'u ölüme götüren geceyi anlattı: Odaya çıktık, birliktelik yaşadık
17:42 Ahmet Çakar'dan olay yaratacak sözler: Fatih Terim yaşından başından utan, karton bile değil fiberglass imparatorsun
17:10 Sarı-Kırmızılı futbolcular Kerem'in yanında saf tuttu! Marcao'nun saldırdığı Halil'den de destek geldi
Robotla evlenmesi çok konulan Aleyna Tilki'den tuhaf sözler: Paralel evrende içime doğdu Robotla evlenmesi çok konulan Aleyna Tilki'den tuhaf sözler: Paralel evrende içime doğdu         
22:14
Van'da iki apartmana baskın! Balık istifi haldeki 115 Afgan uyruklu göçmen yakalandı Van'da iki apartmana baskın! Balık istifi haldeki 115 Afgan uyruklu göçmen yakalandı         
21:39
Büyükşen cinayeti davasında esrarengiz olay! Yardım ve yataklıktan tutuklanan şahıs cezaevinde öldü Büyükşen cinayeti davasında esrarengiz olay! Yardım ve yataklıktan tutuklanan şahıs cezaevinde öldü         
21:21
Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao PFDK'ya sevk edildi! İşte sevk edildiği maddeye göre alabileceği ceza Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao PFDK'ya sevk edildi! İşte sevk edildiği maddeye göre alabileceği ceza         
20:54
Afganistan'dan kaçan Cumhurbaşkanı Gani herkesi kandırmış: Bakanlık'ta toplantıya gidiyorum Afganistan'dan kaçan Cumhurbaşkanı Gani herkesi kandırmış: Bakanlık'ta toplantıya gidiyorum         
20:47
Son Dakika: Türkiye'de 17 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 183 kişi vefat etti, 21 bin 692 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 183 kişi vefat etti, 21 bin 692 yeni vaka tespit edildi         
19:24
Sörloth transferinde sıcak gelişme! Sarı-Lacivertliler, Leipzig ile prensipte anlaşmaya vardı Sörloth transferinde sıcak gelişme! Sarı-Lacivertliler, Leipzig ile prensipte anlaşmaya vardı         
18:31
Cinsel istismar şüphelisi otel işletmecisi, Eda Nur'u ölüme götüren geceyi anlattı: Odaya çıktık, birliktelik yaşadık Cinsel istismar şüphelisi otel işletmecisi, Eda Nur'u ölüme götüren geceyi anlattı: Odaya çıktık, birliktelik yaşadık         
17:52
Cimilli İbo'nun cenaze töreninde tepki çeken anlar! Telefonu eline alan canlı yayın yaptı Cimilli İbo'nun cenaze töreninde tepki çeken anlar! Telefonu eline alan canlı yayın yaptı         
17:12
Afganistan Merkez Bankası Başkanı Ajmal Ahmady kaçış hikayesini anlattı: Meslektaşlarım beni uçağa itti Afganistan Merkez Bankası Başkanı Ajmal Ahmady kaçış hikayesini anlattı: Meslektaşlarım beni uçağa itti         
16:47
Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen'den kadınlarla ilgili dikkat çeken sözler: Burka şart değil, başörtüsü zorunlu olacak Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen'den kadınlarla ilgili dikkat çeken sözler: Burka şart değil, başörtüsü zorunlu olacak         
16:14
Afganistan'da tarihi anlar yaşandı! Taliban yetkilisi televizyon kanalına çıkıp kadın spikerle röportaj yaptı Afganistan'da tarihi anlar yaşandı! Taliban yetkilisi televizyon kanalına çıkıp kadın spikerle röportaj yaptı         
14:26
Taliban'dan kaçmak uğruna uçağın tekerine asılan Afgan'ın son çırpınışları saniye saniye kaydedildi Taliban'dan kaçmak uğruna uçağın tekerine asılan Afgan'ın son çırpınışları saniye saniye kaydedildi         
13:55
Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar! HDP ve MHP baraj altı kaldı, en büyük sıçramayı İYİ Parti yaptı Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar! HDP ve MHP baraj altı kaldı, en büyük sıçramayı İYİ Parti yaptı         
12:07
Afganistan ordusu, Taliban'a nasıl boyun eğdi? Cevap hayalet taburlarda saklı Afganistan ordusu, Taliban'a nasıl boyun eğdi? Cevap hayalet taburlarda saklı         
10:10
Aleyna Tilki, yeni şarkısına klip çekmek için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı Aleyna Tilki, yeni şarkısına klip çekmek için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı         
08:42
16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyen 41 yaşındaki adam dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı 16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyen 41 yaşındaki adam dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı         
07:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2021 23:03:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Traktörün altında kalan sürücü yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement