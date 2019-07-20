Son Dakika Haberleri: Traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
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Traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

56 dakika önce

Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen traktör kazasında devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi, System.String[]
Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen traktör kazasında devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Avdan Mahallesi'nde, devrilen traktörünün altında kalan Osman Sezgin (72) yaşamını yitirdi. Tarlasında çift süren Osman Sezgin, yönetimindeki 45 KA 946 plakalı traktörün engebeli arazide direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Sürücü devrilen traktörün altında kaldı. Osman Sezgin'den haber alamayan çocuklarının tarlaya gitmesiyle korkunç manzarayla karşılaşıldı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Traktörün altından çıkarılan Sezgin'in yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA
Osman Sezgin, Manisa, Soma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:33 Kaynak: İHA
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