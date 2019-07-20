Traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
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Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen traktör kazasında devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Manisa Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:33 Kaynak: İHA
'nın Soma
ilçesinde meydana gelen traktör kazasında devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre Avdan
Mahallesi'nde, devrilen traktörünün altında kalan Osman Sezgin
(72) yaşamını yitirdi. Tarlasında çift süren Osman Sezgin, yönetimindeki 45 KA 946 plakalı traktörün engebeli arazide direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Sürücü devrilen traktörün altında kaldı. Osman Sezgin'den haber alamayan çocuklarının tarlaya gitmesiyle korkunç manzarayla karşılaşıldı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Traktörün altından çıkarılan Sezgin'in yaşamını yitirdiği belirtildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA
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