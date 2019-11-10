Son Dakika Haberleri: Traktörün altında kalan sürücünün feci ölümü
Son Dakika 3. Sayfa Traktörün altında kalan sürücünün feci ölümü

Traktörün altında kalan sürücünün feci ölümü

6 saat önce

Bilecik'te kullandığı traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Traktörün altında kalan sürücünün feci ölümü, System.String[]

Bilecik'te kullandığı traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.


Alınana bilgilere göre, Söğüt ilçesine bağlı Küre köyünde 26 AC 806 plakalı traktörü ile köye 2,5 kilometre uzaklıktaki tarlasına giden Nizamettin Tunçer (56), aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrilirken, sürücü altında kalarak hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından AFAD ekiplerince aracın altından çıkartılan Tunçer'in cenazesi, Söğüt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Bilecik, Söğüt, Küre, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:08 Kaynak: İHA
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