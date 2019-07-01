Traktörün altında kalan yaşlı adam 2 gün sonra hayatını kaybetti
1 saat önce
Sakarya'nın Geyve ilçesinde kullandığı traktörün altında kalarak yaralanan 70 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:11 Kaynak: İHA
'nın Geyve
ilçesinde kullandığı traktörün altında kalarak yaralanan 70 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.
Olay, 2 gün önce saat 9.30 sıralarında Geyve Bağcaz Mahallesi Soğukçeşme mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki Mehmet Özsöz 54 LF 676 plakalı traktörü ile kendi arazisini sürmeye gitti. Traktörü ile tarlasını sürdüğü esnada arazide bulunan ayva ağacının dalına kafasını çarpan ve dengesini kaybeden Özsöz traktörden yere düştü. O esnada traktörün sağ arka lastiği altında kalan sürücü yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında Özsöz Geyve Devlet Hastanesine kaldırılmış buradan da Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. 2 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren 70 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği öğrenildi. - SAKARYA
Damat kaynanasına ve kayınbabasına kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
İcra yoluyla annesinden alınan küçük çocuğun gözyaşları yürek dağladı
Cinsel ilişkiye girdikleri kadını vahşice öldüren 4 kişi yakalandı
Otomobilin çarptığı rehberin feci sonu! Kahreden haberi verirken gözyaşlarına boğuldu