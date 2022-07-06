Traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

06.07.2022 09:26
Traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Düzce'de devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Düzce'de devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, Düzce'nin Cumayeri ilçesine bağlı Büyük Melen köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Büyük Melen köyünde oturan 70 yaşındaki Yusuf Key, bahçe işlerini yaptıktan sonra traktörü ile evine dönmek için hareket etti. Key'in kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Sürücü, devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü Yusuf Key'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Key'in cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

YORUMLAR
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Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünü arama çalışmaları sürdü Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünü arama çalışmaları sürdü Cumayeri Belediyesinden tonlarca su Cumayeri Belediyesinden tonlarca su
Kaynak: İHA

Cumayeri, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

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