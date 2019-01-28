Traktörün Altında Kalarak Ağır Yaralanan Sürücü Öldü
37 dakika önce
ŞANLIURFA'da kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü Hamit Çiftç i(25), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
ŞANLIURFA'da kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü Hamit Çiftç i(25), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde Örencik
Mahallesi'nde meydana geldi. Hamit Çiftçi'nin kullandığı traktör, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Çiftçi devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çiftçi'yi ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Çiftçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma
kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
- Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:54 Kaynak: DHA
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