Son Dakika Haberleri: Traktörün Altında Kalarak Can Verdi

Traktörün Altında Kalarak Can Verdi

15 dakika önce

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde fındık bahçesinde çalışan Muammer Kılıç (48), kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak yaşamını yitirdi.

Traktörün Altında Kalarak Can Verdi, System.String[]
SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde fındık bahçesinde çalışan Muammer Kılıç (48), kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olay, Kocaali ilçesine bağlı Şerbetpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Traktör ile fındık bahçesinde çalışan Muaamer Kılıç, direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu aracın altında kaldı. Muammer Kılıç'tan uzun süre haber alamayan yakınları bahçeye bakmaya gittiklerinde, Kılıç'ı traktörün altında kaldığını gördü. Yakınlarının haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekibi Kılıç'ı aracın altından çıkardı. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Kılıç'ın öldüğünü tespit etti. Kılıç'ın cenazesi cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Sakarya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:40 Kaynak: DHA

Sakarya, Kocaali, Güncel
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