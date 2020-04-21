Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika

Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 76 yaşındaki Yahya Tunç isimli bir vatandaş, tarlada çalıştığı esnada elini motor şaftına kaptırdı. Kazanın şiddetiyle kanlar içerisinde traktör ile yer arasında sıkışan Tunç, hayatını kaybetti.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir kişi, tarlada çalışırken elini motor şaftına kaptırması sebebiyle traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. KANLAR İÇERİSİNDE TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI Olay, sabah saatlerinde Bağyurdu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yahya Tunç (76) isimli vatandaş tarlada çalıştığı esnada elini motor şaftına kaptırdı. Kazanın şiddetiyle kanlar içerisinde traktörün altında kalan Tunç'u gören diğer çiftçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AKS ekipleri sevk edildi. Şahsın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit eden ekipler, cumhuriyet savcısının incelemesi sonrasında traktörle yer arasında sıkışan vatandaşın cansız bedenini çıkarttı. Yahya Tunç'un cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

YORUMLAR (1) Karakus : Allah rahmet eylesin Cok kotu bi durum Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır

Son Dakika

Alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan kadından polise tepki: Ne demek araç kullanamayacağım

Gözü dönmüş genç, otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü

Kapkaççı, kendisini yakalayan vatandaşlara yalvardı: Bir daha yapmayacağım

Sahil şeritlerindeki yasağa rağmen Bebek Sahili'nde yürüyenler kameralara takıldı

"Koronavirüs bulaşır" korkusu Kızılay'ın kan stoklarının yüzde 50'sini eritti

Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı

Gürültü ihbarı alan polis, korona günlerinde online düzenlenen kına gecesi ile karşılaştı

İkiz kardeşlerin acı sonu! 4'üncü kattan beton zemine çakılarak can verdiler

Annesinin evliliğini kabullenemeyen genç, birlikte alışverişe çıktığı üvey babasını bıçakladı

İzmit'te hafriyat sahasında, çuval içinde cansız beden bulundu

Salep soğanı toplayan şahsa, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73.747 lira para cezası kesildi

Sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki gencin yeni motosikletiyle çıktığı ilk tur, sonu oldu

103 yaşındaki asırlık çınar, enerjisiyle gençlere taş çıkarıyor

2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş

BAHÇELİEVLER'DE ALIŞVERİŞ KUYRUĞU SOKAĞA TAŞTI