Traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
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Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Afgan uyruklu sürücü hayatını kaybetti.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 02:00 Kaynak: İHA
'nın Kulu
ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Afgan uyruklu sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, ilçeye bağlı Fevziye Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afgan uyruklu Khamueoı Mahammad (35), ilçeye bağlı Zincirlikuyu
ve Fevziye mahalleleri arasında bulunan Yunak
Yaylasında çiftçilik yapan İ.A'ya ait 42 GF 187 plakalı traktör ile ilçe merkezinden aldığı sıvı gübre ve tarım ilaçlarını yaylaya götürmek üzere yola çıktı. Khamueoı Mahammad idaresindeki traktör, Fevziye Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü traktörün kabininin altında kaldı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Khamueoı Mahammad'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma
ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı
olay yerinde inceleme yaptı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
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