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Traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

1 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Afgan uyruklu sürücü hayatını kaybetti.

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Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Afgan uyruklu sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Fevziye Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afgan uyruklu Khamueoı Mahammad (35), ilçeye bağlı Zincirlikuyu ve Fevziye mahalleleri arasında bulunan Yunak Yaylasında çiftçilik yapan İ.A'ya ait 42 GF 187 plakalı traktör ile ilçe merkezinden aldığı sıvı gübre ve tarım ilaçlarını yaylaya götürmek üzere yola çıktı. Khamueoı Mahammad idaresindeki traktör, Fevziye Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü traktörün kabininin altında kaldı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Khamueoı Mahammad'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 02:00 Kaynak: İHA
Kulu, Konya, 3. Sayfa
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