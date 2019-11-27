Son Dakika Haberleri: Traktörün altında kaldı
Son Dakika Güncel Traktörün altında kaldı - Son Dakika

Traktörün altında kaldı

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Hamzabey Mahallesi'nde, yağmur nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan aşağı yuvarlanan traktörün sürücüsü, ölümden döndü.

Traktörün altında kaldı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Hamzabey Mahallesi'nde, yağmur nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan aşağı yuvarlanan traktörün sürücüsü, ölümden döndü.

Alınan bilgilere göre kaza, Hamzabey Mahallesi'nde meydana geldi. Gökhan U, idaresindeki 16 H 7347 plakalı su tankeri takılı olan traktörü ile seyir halindeyken yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bir anda traktörünün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Traktörün altında kalan sürücü mahalle sakinleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan şahsın durumunun iyi olduğu, kazayla ilgili soruşturmanın ise sürdürüldüğü öğrenildi.

(İHA)

İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 07:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



14 yaşında bir kızın öldürülmesine ilişkin iddianamede şoke eden detaylar
Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı yakalandı 17 yaşındaki Bürge'nin ölümüne neden olan sürücü: Çok pişmanım, keşke ben ölseydim Balkondan düşerek ölen genç kızın otopsi raporu ortaya çıktı: Vücudunda morluklar var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 02:24:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Traktörün altında kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]