Ula kırsal Çörüş Mahallesinde Erol Şamakan yönetimindeki traktör hareket halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi Ula İtfaiye ve Jandarma ile 112 ambulans ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Muğla, Ula, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Traktörün altında kaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.