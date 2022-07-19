Traktörün altında kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Traktörün altında kaldı

19.07.2022 10:51
Traktörün altında kaldı

Muğla'nın Ula ilçesinde devrilen traktörün altında kalan vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Ula ilçesinde devrilen traktörün altında kalan vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ula kırsal Çörüş Mahallesinde Erol Şamakan yönetimindeki traktör hareket halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi Ula İtfaiye ve Jandarma ile 112 ambulans ekipleri sevk edildi.

Traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü Erol Şamakan itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak 112 ambulans ekiplerine teslim edildi. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Otluk alanda çıkan yangın korkuttu Son dakika haber! Otluk alanda çıkan yangın korkuttu Muğla'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı Muğla'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

İtfaiye, Muğla, Ula, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Traktörün altında kaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:46 Otobüs durağındaki kadına cinsel organını gösteren kişinin FETÖ'den ihraç edilen eski polis olduğu anlaşıldı
10:43 Cübbeli Ahmet Hoca kaset tehdidine rest çekti: Kasetleri çıkarmayan melundur, Allah'ın laneti üzerine olsun
10:32 Selçuk Ural'dan Recep Tayyip Erdoğan itirafı: Hakan Ural hapse girince yanına almasını rica ettim
10:27 Borussia Dortmund'da şok! Yeni transfer Sebastien Haller'de testis tümörüne rastlandı
10:15 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan salgın uyarısı: Koronavirüs vaka artışı 40 katına çıktı, hastane yükü 3 kat kadar arttı
10:01 Joao Pedro, Fenerbahçe ile imzalamak için İstanbul'da! Galatasaray'la da ismi anılıyordu
10:00 Bakan Bilgin'den EYT sorununa yönelik açıklama: Maliye Bakanlığı da sürece katılacak
09:55 Oyuncu Gizem Lidya Denizci'den Arda Kural itirafı: Gençken ona aşıktım
09:46 Balkonda kavga eden çift, parmaklıkların kırılmasıyla metrelerce yükseklikten düştü!
09:21 Erdoğan-Putin-Reisi zirvesi dünyanın gündeminde! Masada Suriye'deki gelişmeler var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 10:56:08. #1.12#
SON DAKİKA: Traktörün altında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement