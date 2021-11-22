Traktörün altında kaldı, görme engelli babasının sesini duymasıyla kurtarıldı - Son Dakika

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Bülent Çiftçi, sesini duyan görme engelli babası Saadettin Çiftçi'nin yardım istemesiyle kurtarıldı.

Kaza, öğle saatlerinde, Karasu'nun Kızılcık Mahallesi'nde meydana geldi. Bülent Çiftçi, görme engelli olan babası Saadettin Çiftçi ile birlikte fındık bahçesine gitti. Bülent Çiftçi'nin kullandığı 54 UC 754 plakalı traktör, bahçede manevra sırasında devrildi. Bu sırada bahçede bulunan babası, acıyla bağıran oğlunun araç altında kaldığını, sesini duyunca anladı. Babanın ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı duyarak gelen çevredekiler ise Bülent Çiftçi'yi aracın altından çıkardı. Sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Çiftçi, ambulansla kaldırıldığı Karasu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Çiftçi'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.