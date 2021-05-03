Traktörün altında sıkışan kadını itfaiye kurtardı - Son Dakika

Traktörün altında sıkışan kadını itfaiye kurtardı
03.05.2021 10:36
Muğla'nın Ortaca İlçesinde meydana gelen kazada traktörün altında sıkışan kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Muğla'nın Ortaca İlçesinde meydana gelen kazada traktörün altında sıkışan kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Karaburun Mahallesi Cevat Şakir Caddesi'nde, arkasında zirai ilaç makinesi bulunan traktörden düşen Hanife Avcı, makinenin hortumlarına dolandı ve traktörün altına sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ortaca Grup Amirliği ekipleri, traktörün altında sıkışan Avcı'yı çıkardı. Avcı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA
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