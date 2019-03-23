Son Dakika Haberleri: Traktörün Altından 36 Saat Sonra Çıktı

Traktörün Altından 36 Saat Sonra Çıktı

25 dakika önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde akşam saatlerinde devrilen traktörün altında kalan bir kişi, 36 saat sonra kurtarıldı.

Traktörün Altından 36 Saat Sonra Çıktı, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde akşam saatlerinde devrilen traktörün altında kalan bir kişi, 36 saat sonra kurtarıldı. Kaza Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah tarlasını sürmek için evden ayrılan 44 yaşındaki B.Ö akşam saatlerine evine gelirken traktörü devrildi. Devrilen traktörün altında kalan B.Ö kazadan 36 saat sonra jandarma tarafından bulundu. 112 ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan B.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

(Hanifi Güzel/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:16 Kaynak: İHA

Sabah, Nizip, Gaziantep, Güncel
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