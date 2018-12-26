Traktörün Arkasına Bağladığı Kızakla Karın Tadını Çıkardı
2 saat önce
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir genç, kızak kaymak için ilginç bir yönteme başvurdu.
Çorum
'un Sungurlu
ilçesinde bir genç, kızak kaymak için ilginç bir yönteme başvurdu.
Sungurlu'da bir kişi sabah saatlerinde traktörün arkasına bağladığı kızakla kayarak karın keyfini doyasıya yaşayarak eğlendi. Traktörün arkasına bağladığı kızakla karın üstünde kayan genç, renkli görüntülere sahne oldu. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:37 Kaynak: İHA
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