Son Dakika Haberleri: Traktörün Arkasına Bağladığı Kızakla Karın Tadını Çıkardı

Traktörün Arkasına Bağladığı Kızakla Karın Tadını Çıkardı

2 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir genç, kızak kaymak için ilginç bir yönteme başvurdu.

Traktörün Arkasına Bağladığı Kızakla Karın Tadını Çıkardı, System.String[]
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir genç, kızak kaymak için ilginç bir yönteme başvurdu.

Sungurlu'da bir kişi sabah saatlerinde traktörün arkasına bağladığı kızakla kayarak karın keyfini doyasıya yaşayarak eğlendi. Traktörün arkasına bağladığı kızakla karın üstünde kayan genç, renkli görüntülere sahne oldu. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:37 Kaynak: İHA

Sabah, Çorum, Sungurlu, Güncel
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