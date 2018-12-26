Traktörün Arkasına Bağladığı Kızakla Karın Tadını Böyle Çıkardı
1 saat önce
Traktörün arkasına bağladığı kızakla karın tadını böyle çıkardıÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir genç, kızak kaymak için ilginç bir yönteme başvurdu.
Traktörün arkasına bağladığı kızakla karın tadını böyle çıkardı
ÇORUM - Çorum
'un Sungurlu
ilçesinde bir genç, kızak kaymak için ilginç bir yönteme başvurdu.
Sungurlu'da bir kişi sabah saatlerinde traktörün arkasına bağladığı kızakla kayarak karın keyfini doyasıya yaşayarak eğlendi. Traktörün arkasına bağladığı kızakla karın üstünde kayan gencin hali renkli görüntülere sahne oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:25 Kaynak: İHA
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