Son Dakika Haberleri: Traktörün Arkasına Bağladığı Kızakla Karın Tadını Böyle Çıkardı

Traktörün Arkasına Bağladığı Kızakla Karın Tadını Böyle Çıkardı

1 saat önce

Traktörün arkasına bağladığı kızakla karın tadını böyle çıkardıÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir genç, kızak kaymak için ilginç bir yönteme başvurdu.

Traktörün arkasına bağladığı kızakla karın tadını böyle çıkardı

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir genç, kızak kaymak için ilginç bir yönteme başvurdu.
Sungurlu'da bir kişi sabah saatlerinde traktörün arkasına bağladığı kızakla kayarak karın keyfini doyasıya yaşayarak eğlendi. Traktörün arkasına bağladığı kızakla karın üstünde kayan gencin hali renkli görüntülere sahne oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:25 Kaynak: İHA

Çorum, Sungurlu, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yasak Aşk Cinayetinde Kocadan Şok Teklif: Çocuğu Size Verelim, Şikayetçi Olmayın Türk Hackerlar, Yunan Dışişleri Bakanlığının Sitesini Hackledi

Milyonlarca Memur ve Memur Emeklisini Ocak'ta Yüzde 11,14'lük Zam Bekliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 14:59:17. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Traktörün Arkasına Bağladığı Kızakla Karın Tadını Böyle Çıkardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]