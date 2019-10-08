Son Dakika Haberleri: Traktörün arkasındaki tarım aletine çarpan kamyonet devrildi: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Traktörün arkasındaki tarım aletine çarpan kamyonet devrildi: 3 yaralı

Traktörün arkasındaki tarım aletine çarpan kamyonet devrildi: 3 yaralı

14 dakika önce

Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Traktörün arkasındaki tarım aletine çarpan kamyonet devrildi: 3 yaralı, System.String[]

Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Osman Almalı yönetimindeki 06 BR 5233 plakalı kapalı kasa kamyonet, Çankırı- Ankara kara yolu Karaşeyh köyü mevkisinde, Mustafa Güneş idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktörün arkasına takılı tarım aletine çarparak, şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Almalı ile minibüste bulunan Ayşe Almalı ve traktörde yolcu olarak bulunan Ahmet Kibar yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çankırı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:20 Kaynak: AA
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