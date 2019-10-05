Traktörün çarpması sonucu şehit olan Er Erhan Gürbüz son yolculuğuna uğurlanıyor
1 saat önce
Traktörün çarpması sonucu şehit olan Er Erhan Gürbüz son yolculuğuna uğurlanıyorKAYSERİ - Hatay'ın Antakya ilçesinde traktörün kontrol noktasında çarpması sonucu şehit olan Er Erhan Gürbüz memleketin son yolculuğuna uğurlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:48 Kaynak: İHA
Traktörün çarpması sonucu şehit olan Er Erhan Gürbüz son yolculuğuna uğurlanıyor
KAYSERİ - Hatay'ın Antakya ilçesinde traktörün kontrol noktasında çarpması sonucu şehit olan Er Erhan Gürbüz memleketin son yolculuğuna uğurlanıyor.
Erdoğan talimatı verdi, namlular Suriye'ye döndü 2 askerin şehit düştüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Erdoğan, Hakan Çavuşoğlu'nun oğluyla çektirdiği fotoğrafı "Anlaşıldı" notuyla paylaştı Tarım Kredi Kooperatifi, 15 olan mağaza sayısını 500'e çıkaracak