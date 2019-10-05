Son Dakika Haberleri: Traktörün çarpması sonucu şehit olan Er Erhan Gürbüz son yolculuğuna uğurlanıyor
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Traktörün çarpması sonucu şehit olan Er Erhan Gürbüz son yolculuğuna uğurlanıyor

1 saat önce

Traktörün çarpması sonucu şehit olan Er Erhan Gürbüz son yolculuğuna uğurlanıyorKAYSERİ - Hatay'ın Antakya ilçesinde traktörün kontrol noktasında çarpması sonucu şehit olan Er Erhan Gürbüz memleketin son yolculuğuna uğurlanıyor.

Traktörün çarpması sonucu şehit olan Er Erhan Gürbüz son yolculuğuna uğurlanıyor

KAYSERİ - Hatay'ın Antakya ilçesinde traktörün kontrol noktasında çarpması sonucu şehit olan Er Erhan Gürbüz memleketin son yolculuğuna uğurlanıyor.

Traktörün çarpması sonucu şehit olan Er Erhan Gürbüz son yolculuğuna uğurlanıyor

Antakya, Hatay, Genel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:48 Kaynak: İHA
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