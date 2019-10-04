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Traktörün çarptığı asker şehit oldu

50 dakika önce

Hatay'ın Altınözü ilçesinde uygulama noktasında traktörün çarptığı asker şehit oldu.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde uygulama noktasında traktörün çarptığı asker şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, Suriye sınırındaki Bohşin Mahallesi kırsalında bulunan uygulama noktasında sürücüsünün durmaya çalıştığı traktör görevli askere çarptı.

Kazada ağır yaralanan asker şehit oldu.

Traktör sürücüsü gözaltına alındı.

Traktörün çarptığı asker şehit oldu

Altınözü, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:16 Kaynak: AA
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