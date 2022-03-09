Traktörün çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Traktörün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

09.03.2022 11:23
Traktörün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 6 yaşındaki çocuk traktörün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 6 yaşındaki çocuk traktörün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesinde meydana geldi. Beldede tarlasını süren M.E. yönetimindeki traktör, 6 yaşındaki E.E.E.'ye çarptı. Kazada çocuk ağır yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesinin otopsinin ardından Kayabağlar beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

YORUMLAR
500
Türk jetleri yerli motorla piste güvenle iniyor Türk jetleri yerli motorla piste güvenle iniyor Son dakika haberleri | Siirt'te traktörün çarptığı çocuk hayatını kaybetti Son dakika haberleri | Siirt'te traktörün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Kayabağlar, Kurtalan, Traktör, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Traktörün çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
11:17 50 yıl önce üzeri betonla kapatılan petrol kuyuları merak uyandırıyor! Mahalle sakinlerinin iddiaları şaşırttı
11:12 Bitlisli Mutki Aşireti lideri bombayı patlattı! Dünya devi Chelsea'yi satın alıyorlar
11:05 Tansu Çiller boy göstermeye devam ediyor! Şimdi de koalisyon hükümeti hakkında konuştu
10:59 Meteoroloji'den İstanbullulara önemli uyardı: Kar 20 santimetreye yükselecek
10:56 Taliban kız çocuklarının eğitim almasını durdurmuştu! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı tartışma yarattı
10:46 Altın yükselişine devam ediyor! Gram fiyatı 960 liradan işlem görüyor
10:43 Samsun'da feci kaza! Öğrenci servisi devrildi: 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
10:34 Hülya Avşar, Cemal Güzelci'ye ikinci bir şans verdi!
10:25 Erdoğan, Putin görüşmesinin ayrıntılarını MYK'da anlattı: İşgale de yaptırımlara da karşıyız
10:24 Partilerde liderlerden sonra en çok beğenilen siyasetçiler kim? İşte geleceğin lider adayları isimler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 11:29:44. #1.11#
SON DAKİKA: Traktörün çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement