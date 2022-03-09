Traktörün çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 6 yaşındaki çocuk traktörün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesinde meydana geldi. Beldede tarlasını süren M.E. yönetimindeki traktör, 6 yaşındaki E.E.E.'ye çarptı. Kazada çocuk ağır yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesinin otopsinin ardından Kayabağlar beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT