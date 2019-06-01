Traktörün çarptığı kadın hayatını kaybetti
28 dakika önce
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde traktörün çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bolu
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:05 Kaynak: AA
'nun Mudurnu
ilçesinde traktörün çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Sürmeli köyünde ikamet eden 92 yaşındaki Şadiye Adıyaman
'a bayram alışverişi yapmak için geldiği Mudurnu'da yolun karşısına geçmek istediği esnada Rıdvan B'nin kullandığı 14 AV 806 plakalı traktör çarparak üzerinden geçti.
Yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu
Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.
Adıyaman, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
3 ilçe ve bir beldede yarın sandık kurulacak
3 ilçe ve bir beldede yarın sandık kurulacak
Belediye otobüsünde yumruk yumruğa kavga ettiler
Kan donduran ayrıntılar! Cesedi çırılçıplak bulunan belediye işçisini ilişki yaşadığı kadın ve eşi öldürmüş