Traktörün çarptığı köpeğin tedavi masraflarını sigorta şirketi karşıladı - Son Dakika

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde traktörün çarpıp, yaraladığı yavru köpeğin 22 bin 500 TL tutan tedavi masrafını sigorta şirketi karşıladı

Orhangazi ilçesine bağlı Paşapınar Mahallesi'nde yaşayanların 1 yıl önce bulup, 'Canga' ismini koyduğu yavru köpek, kısa süre önce 12 yavru doğurdu. Yavrulardan birine ise, traktör çarptı. Kazada yavru köpeğin kalça ve leğen kemiği kırıldı. Mahalle Muhtarı Nuran Nalbant Dursun, yaralı yavruyu Bursa'daki özel bir kliniğe götürdü. Tedavi altına alınan yavru köpek ameliyat edildi.

Muhtar Dursun, tedavi masraflarının karşılanması için traktörün sigorta şirketiyle irtibata geçti. Sigorta şirketi de köpeğin tedavi masraflarını karşıladı.

Muhtar Nuran Nalbant Dursun, "Köpeğimiz iyileşiyor ve ayağa kalkabiliyor. Rabbim daha da şifalar verecek, daha iyi olacak inşallah. Tedavi süreci biraz daha devam edecek. Bu tür konularda bilinçli olunması gerekiyor. Önce kendimiz bilinçlenelim ki, çevremizdekilerin de bilinçlenmesini sağlayabilelim. Bir hayvana çarpıp o canı orda ölüme terk etmeyelim. Sakat kalmasını engelleyelim. Adı üstünde kazadır olabilir. Araç sigortaları, kaza sonucu yaralanan hayvan dostlarımızın tedavilerini ne kadar maliyetli olursa olsun karşılıyor. Araç sigortası, 22 bin 500 TL tutan ameliyat ve tedavi masrafını karşılıyor ve bir canlıyı kurtarıyor. Onların da yaşam hakkı olduğunu unutmayalım, lütfen duyarlı olalım" dedi.