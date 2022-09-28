Traktörün devrilen römorkunun altında kalan kadın öldü - Son Dakika
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Traktörün devrilen römorkunun altında kalan kadın öldü

28.09.2022 17:24
Traktörün devrilen römorkunun altında kalan kadın öldü

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, eşinin kullandığı traktörün devrilen odun yüklü römorkunun altında kalan Aslı Avşar (31), hayatını kaybetti.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, eşinin kullandığı traktörün devrilen odun yüklü römorkunun altında kalan Aslı Avşar (31), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Haytabey Mahallesi'nde meydana geldi. Fahrettin Avşar'ın (31) kullandığı 64 EB 018 plakalı traktörün odun yüklü römorku devrildi. Bu sırada Fahrettin Avşar'ın römorkta bulunan eşi Aslı Avşar yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından römorkun altından çıkarılan Avşar, kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Kazanın ardından Fahrettin Avşar, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


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Kaynak: DHA

Pamukkale, Jandarma, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Traktörün devrilen römorkunun altında kalan kadın öldü - Son Dakika

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