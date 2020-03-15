Traktörün giremediği araziler, atlarla sürülüyor - Son Dakika
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Traktörün giremediği araziler, atlarla sürülüyor

7 saat önce

Traktörün giremediği araziler, atlarla sürülüyorAYDIN'ın Germencik ilçesinde, engebeli arazilere traktörle giremeyen çiftçiler, hala atla çift sürüyor.

Traktörün giremediği araziler, atlarla sürülüyor

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, engebeli arazilere traktörle giremeyen çiftçiler, hala atla çift sürüyor. Baba mesleği çiftçiliği yapan ve 32 yıldır atla tarlasını süren Ruhi Doğan (49), "Bu şekilde biz çok yoruluyoruz ama maddi anlamda çok giderimiz olmuyor. Buda ekonomik olarak ailemize yansıyor" dedi.

Germencik merkezine 16 kilometre mesafedeki 434 nüfuslu kırsal Çarıklar Mahallesi'nde, incir yetişen arazilerin dağlık bölgelerde olması nedeniyle engebeli bölgelere traktörle girilemiyor. Engebeli arazilerde dededen ve babadan kalan mesleği devam ettiren çiftçiler, alın terini toprakla buluşturmak için yoğun mesai harcıyor. Çiftçiler, mart ve nisan aylarında incir ağaçlarının bulunduğu arazileri atlarla sürüyor. Çiftçilerden evli ve 2 çocuk babası Ruhi Doğan, sürdükleri arazilerin yüzde 80'ine traktörle giremediklerini söyledi. Atlı sabanla bölgelere girdiklerini, çok yorulduklarını ancak bu yolla giderlerinin fazla olmadığını anlatan Doğan, "Bu işi 30 yıl önce 70 kişi yaparken, şu an 25 kişi ancak yapıyor. Atlara 10 ay bakıyorsun, 2 ay çalıştırıyorsun. Birisi Yörük Efe 12 yaşında, diğeri ise Ufak Yörük 8 yaşındadır. Bunlara bakarsan, bunlar da sana bakar. Bakmazsan her sektörde olduğu gibi söner gidersin. Ben bu işi yapmazsam, bırakırsam, başka birine yaptırmak zorundayım. Başka birine yaptırırsam yevmiye vermem lazım. Alın teri varsa emek var. Emek varsa, bereket vardır. 60 dönüm arazinin yüzde 80'ine traktörün girmesi mümkün değil. Bu nedenle engebeli araziyi atlarla sürüyoruz. Düz yer olursa, traktörle maddi anlamda fazla olur. Bu şekilde biz çok yoruluyoruz ama maddi anlamda çok giderimiz olmuyor. Bu da ekonomik olarak ailemize yansıyor. Kendi işim haricinde atları olmayan komşuların işini de görmeye çalışıyorum. Benim gibi yapan arkadaşlar da var. Başkasına çalıştığım zaman bana, 300 lira yevmiye veriyorlar" dedi.

Traktörün giremediği araziler, atlarla sürülüyor

Çarıklar Mahallesi, Germencik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:41 Kaynak: DHA
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