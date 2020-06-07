Traktörün ikiye bölündüğü kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında traktör çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünürken, kazada 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesinde meydana gelen kazada 28 H 1924 plakalı traktör ile 20 BHM 18 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölünürken kazada Turgay Ş., Mustafa Ş., Meryem S., Şaban S. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerince Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kayseri'nin Hisarcık Mahallesinde meydana gelen bir diğer kazada ise Mehmet H., Bayram D., Emre S. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrasında Kayseri Şehir Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Yetkililer her iki kazayla ilgili olarak işlem başlattı. - KAYSERİ