Son Dakika Haberleri: Traktörün Kasasına Yüklediği Kaya Parçaları Sonu Oldu

Traktörün Kasasına Yüklediği Kaya Parçaları Sonu Oldu

1 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde devrilen taş yüklü traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Traktörün Kasasına Yüklediği Kaya Parçaları Sonu Oldu, System.String[]
Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde devrilen taş yüklü traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Kula ilçesi Yeniköy Mahallesi Aydınlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde kendisine ait 45 EN 461 plakalı traktörün kasasına kaya parçaları yükleyen 76 yaşındaki İsmail Aydın, toprak yokuştan traktörüyle çıkmak istedi. Traktörün arka kısmında bulunan ağırlık dolayısıyla direksiyon hakimiyetini kaybeden Aydın, traktörün geriye doğru devrilmesiyle altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, traktörün altında kalan Aydın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. 76 yaşındaki İsmail Aydın'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aydın'ın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:34 Kaynak: İHA

Manisa, Aydın, Yeniköy Mahallesi, Kula, 3. Sayfa
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