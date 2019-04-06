Son Dakika Haberleri: Traktörün Kasasına Yüklediği Kaya Parçaları Sonu Oldu

Traktörün Kasasına Yüklediği Kaya Parçaları Sonu Oldu

15 dakika önce

Traktörün kasasına yüklediği kaya parçaları sonu olduMANİSA - Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde devrilen taş yüklü traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Traktörün kasasına yüklediği kaya parçaları sonu oldu

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde devrilen taş yüklü traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Kula ilçesi Yeniköy Mahallesi Aydınlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde kendisine ait 45 EN 461 plakalı traktörün kasasına kaya parçaları yükleyen 76 yaşındaki İsmail Aydın, toprak yokuştan traktörüyle çıkmak istedi. Traktörün arka kısmında bulunan ağırlık dolayısıyla direksiyon hakimiyetini kaybeden Aydın, traktörün geriye doğru devrilmesiyle altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, traktörün altında kalan Aydın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. 76 yaşındaki İsmail Aydın'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Aydın'ın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:45 Kaynak: İHA

Aydın, Yeniköy Mahallesi, Manisa, Kula, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Buket Aydın'dan Kendisini Eleştiren Hıncal Uluç'a Sert Yanıt Sarıgöl'de Üzüm Bağlarına Dolu Önlemi Meteoroloji'den Vatandaşlara Sağanak Yağış Uyarısı! Şiddetli Şekilde Geliyor Koyun Otlatan Çobanlar Tarlada Mühimmat Buldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 00:00:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Traktörün Kasasına Yüklediği Kaya Parçaları Sonu Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]