TRAKTÖRÜN KUYRUK MİLİNİN ÇARPTIĞI ÇİFTÇİ ÖLDÜ - Son Dakika
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TRAKTÖRÜN KUYRUK MİLİNİN ÇARPTIĞI ÇİFTÇİ ÖLDÜ

07.03.2022 16:31

MALATYA'da kayısı bahçesinde ilaçlama yaptığı sırada traktörün kuyruk milinin çarptığı çiftçi Nevzat Alışık, hayatını kaybetti.

MALATYA'da kayısı bahçesinde ilaçlama yaptığı sırada traktörün kuyruk milinin çarptığı çiftçi Nevzat Alışık, hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Topsöğüt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ilaçlama için kayısı bahçesine giden Nevzat Alışık'a, çalıştığı sırada traktörün kuyruk mili çarptı. Kanlar içerisinde yerde yatan Alışık'ı görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Alışık'ın öldüğünü belirledi. Alışık'ın cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TRAKTÖRÜN KUYRUK MİLİNİN ÇARPTIĞI ÇİFTÇİ ÖLDÜ

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Topsöğüt, Çiftçi, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: TRAKTÖRÜN KUYRUK MİLİNİN ÇARPTIĞI ÇİFTÇİ ÖLDÜ - Son Dakika
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