Traktörün römorku çıktı, genç çift ölümden döndü
1 saat önce
YOZGAT'ın Şefaatli ilçesinde, traktörden ayrılan römork, park halindeki otomobile çarptıktan sonra kaldırımda yürüyen çiftin üzerine geldi.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:04 Kaynak: DHA
YOZGAT'ın Şefaatli
ilçesinde, traktörden ayrılan römork, park halindeki otomobile çarptıktan sonra kaldırımda yürüyen çiftin üzerine geldi. Genç çiftin son anda kurtulduğu kaza, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Şefaatli'de hareket halindeki traktörden ayrılan römork, kaldırıma doğru ilerlemeye başladı. Kaldırımda yürüyen genç çift, durumu fark etmedi. Römorkun kaldırım kenarında park halindeki otomobile çarpmasıyla durumu fark eden genç çift, son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
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