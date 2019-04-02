Son Dakika Haberleri: Traktörün Römorkuna Bağlanıp İple Sürüklenen Eşek Barınağa Teslim Edildi

Traktörün Römorkuna Bağlanıp İple Sürüklenen Eşek Barınağa Teslim Edildi

36 dakika önce

Traktörün römorkuna bağlanıp iple sürüklenen eşek barınağa teslim edildi Kötü muameleye maruz kalan eşeği jandarma bulduMANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesine bir traktörün römorkuna iple bağlanarak götürülen eşeği ve eşeğe kötü muamele yapanlar jandarma tarafından tespit edilerek işlem yapıldı.

Traktörün römorkuna bağlanıp iple sürüklenen eşek barınağa teslim edildi
Kötü muameleye maruz kalan eşeği jandarma buldu

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesine bir traktörün römorkuna iple bağlanarak götürülen eşeği ve eşeğe kötü muamele yapanlar jandarma tarafından tespit edilerek işlem yapıldı.
Geçtiğimiz günlerde Manisa'nın Turgutlu ilçesi Kısmalı mevkinde bir traktörün römorkuna iple bağlanarak götürülen eşeğin görüntüleri büyük tepki çekti. Görüntülerin yayınlanmasıyla birlikte harekete geçen Turgutlu İlçe Jandarma ekipler yürüttükleri kapsamlı çalışmalar sonrası eşeği ve eşeğe kötü muamele yapanları tespit etti. Eşeği şahıslardan alan jandarma ekipleri Turgutlu Belediyesi barınağının yetkililerine teslim etti. Eşeğe kötü muamele yapan R.K. ve M.A. isimli şahıslar hakkında 5199 sayılı hayvan hakları kanunu gereğince cezai işlem uygulanmak üzere Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğüne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:43 Kaynak: İHA

Manisa, Jandarma, Turgutlu, 3. Sayfa
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