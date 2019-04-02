Traktörün Römorkuna Bağlanıp İple Sürüklenen Eşek Barınağa Teslim Edildi

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Kılıçdaroğlu, Seçim Gecesi İmamoğlu'nu 20 Kez Aramış

Ekrem İmamoğlu'nun Resmi Olmayan Sonuçlara Göre Kazandığı İBB'den Manidar Paylaşım: Oh Olsun!