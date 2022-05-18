Traktörün römorkundan düşen 14 yaşındaki mevsimlik işçi yaşamını yitirdi

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, traktörün römorkundan düşüp, tekerleğin altında kalan mevsimlik işçi Murat Koyuncu (14), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Traktörü kullanan R.Y. (39) gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.

Kaza, bugün saat 07.30 sıralarında, Turgutlu'nun kırsal Çampınar Mahallesi'nde meydana geldi. Çamlıpınar'dan ova bölgesi yönüne giden R.Y.'nin (39) kullandığı 45 N 8493 plakalı traktörün arkasında takılı iki römorktan öndekinin arka kapağı açıldı. Traktörün römorkunda yolculuk yapan mevsimlik işçilerden Murat Koyuncu, yere düştü. Traktörün arkasında takılı ikinci römorkun tekeri Koyuncu'nun üzerinden geçti. Ağır yaralanan Koyuncu, yakınları tarafından otomobille Turgutlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şanlıurfa'dan ailesiyle tarlalarda mevsimlik işçi olarak çalışmak için Turgutlu'ya geldiği öğrenilen Koyuncu'nun cansız bedeni, kesin ölüm nedenin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Jandarma, traktör sürücüsü R.Y.'yi 'taksirle ölüme neden olma' suçundan gözaltına alıp, adliyeye sevk etti.