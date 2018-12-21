Traktörün Şaftına Sıkışan İki Küçük Kardeş Hayatını Kaybetti
9 saat önce
Traktörün şaftına sıkışan iki küçük kardeş hayatını kaybettiKONYA - Konya'da oyun oynamak için çalışan traktör ile yem karma makinası arasına giren 2 ve 4 yaşındaki iki kardeş şafta sıkışarak hayatını kaybetti.
Traktörün şaftına sıkışan iki küçük kardeş hayatını kaybetti
KONYA - Konya
'da oyun oynamak için çalışan traktör ile yem karma makinası arasına giren 2 ve 4 yaşındaki iki kardeş şafta sıkışarak hayatını kaybetti.
Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Karatay
ilçesi Akbaş Mahallesinde bulunan meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir mahallede işçi olarak çalışan ve çiftlikte hayvancılık yapan Suriye
uyruklu baba Hasan Ramazan
bahçede traktöre bağlı yem karma makinasını çalıştırarak yem karmaya başladı. Bu sırada anne Döne Abid çocukları 2 yaşındaki Selin Ramazan ile 4 yaşındaki Memed Ramazan'ı dışarıya oynamak için çıkarttı. Anne
, çalışan traktörün kabinine bildirdikten sonra küçük bebeğine bakmak için eve girdi. Bu sırada, traktördeki iki kardeş bulundukları yerden çıkarak traktörle yem karma makinası arasındaki şafta sıkıştı. Durumu fark eden baba Hasan Ramazan traktörü durdurarak sıkışan çocuklara müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Olayın bildirilmesi üzerime adrese sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfa.ye ekipleri şafta sıkışan çocukları bulundukları yerden kurtarırken, çocukların hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma
ekiplerinin incelemesinin ardından iki kardeşin cansız bedeni Konya Numune Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 09:07 Kaynak: İHA
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