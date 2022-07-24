Traktörün saman yüklü römorku devrildi: 2 yaralı

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, seyir halindeki traktörün saman yüklü römorkunun devrilmesiyle yola savrulan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Özler köyünde öğlen saatlerinde meydana geldi. Seyir halindeki 27 SE 412 plakalı traktörün arkasında bulunan öğütülmüş ve torbalanmış saman yüklü römork, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Römorkun üzerinde bulunan 2 kişi devrilmeyle birlikte yola düşerek yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunda kırıklar bulunan yaralılardan Şahin Turan, buradan Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.