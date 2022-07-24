Traktörün saman yüklü römorku devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Traktörün saman yüklü römorku devrildi: 2 yaralı

24.07.2022 16:40
Traktörün saman yüklü römorku devrildi: 2 yaralı

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, seyir halindeki traktörün saman yüklü römorkunun devrilmesiyle yola savrulan 2 kişi yaralandı.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, seyir halindeki traktörün saman yüklü römorkunun devrilmesiyle yola savrulan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Özler köyünde öğlen saatlerinde meydana geldi. Seyir halindeki 27 SE 412 plakalı traktörün arkasında bulunan öğütülmüş ve torbalanmış saman yüklü römork, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Römorkun üzerinde bulunan 2 kişi devrilmeyle birlikte yola düşerek yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunda kırıklar bulunan yaralılardan Şahin Turan, buradan Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.


YORUMLAR
500
Takla atan otomobil mısır tarlasına uçtu: 1 yaralı Takla atan otomobil mısır tarlasına uçtu: 1 yaralı Batman'da saman yüklü traktör devrildi: 2 yaralı Batman'da saman yüklü traktör devrildi: 2 yaralı
Kaynak: DHA

Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Traktörün saman yüklü römorku devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:26 Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanşının hakemi belli oldu
15:43 Fenomen Taha Duymaz kulaklarını da yaptırdı! Eski halinden eser kalmadı
15:32 Türkiye'yi gülümseten efsane video! Bir kez daha arşivde çıktı
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e 'televizyon' cevabı: Ruh sağlığından endişe ediyorum
14:59 Burak Özçivit'i Rus hayranları arasından çıkaramadılar: Fahriye bu işe çok kızacak
14:56 Almanya'yı karıştıran skandal! Başbakan Scholz'un gizli belgeleri çöpten çıktı
14:44 Çöp evin girişinde dikkat çeken yazı! Küçük çocuk 1 yıldır kilit altınaydı
14:47 Ebru Gündeş'in annesi yaşamını yitirdi, haber apartman yönetiminin duyurusuyla öğrenildi
14:38 9 yaşındaki yeğenini çöp evde hapseden teyze konuştu: Annesi istemediği için ben bakıyordum
14:22 ABD'den bir skandal daha! Suriye'de öldürülen teröristler için taziye yayınladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 16:40:29. #1.13#
SON DAKİKA: Traktörün saman yüklü römorku devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement