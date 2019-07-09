Traktörün saman yüklü römorku yandı
1 saat önce
Karaman'da seyir halindeyken yanmaya başlayan saman yüklü traktörün römorkunu itfaiye ekipleri söndürdü.
Karaman Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:44 Kaynak: AA
'da seyir halindeyken yanmaya başlayan saman yüklü traktörün römorkunu itfaiye ekipleri söndürdü.
Alınan bilgiye göre Halim Kaya yönetimindeki 70 AG 282 plakalı traktör ile merkeze bağlı Çavuşpınar köyüne giderken saman yüklü römorkundan dumanlar çıktığını gördü. Kaya, traktörü durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, römorkta maddi hasar oluştu.
İstanbul'un göbeğinde, Çinli kadının boğazını kesip evini ateşe verdiler Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti Son Dakika! ABD'den Türkiye'ye bir tehdit daha: S-400 anlaşması sürerse olumsuz sonuçlar olacak Ali Babacan'ın ekibi anket yaptırdı! İşte bugün seçim olsa yeni partinin alacağı oy oranı