Son Dakika Haberleri: Traktörün saman yüklü römorku yandı
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Traktörün saman yüklü römorku yandı

1 saat önce

Karaman'da seyir halindeyken yanmaya başlayan saman yüklü traktörün römorkunu itfaiye ekipleri söndürdü.

Traktörün saman yüklü römorku yandı, System.String[]
Karaman, İtfaiye, Güncel
Karaman'da seyir halindeyken yanmaya başlayan saman yüklü traktörün römorkunu itfaiye ekipleri söndürdü.

Alınan bilgiye göre Halim Kaya yönetimindeki 70 AG 282 plakalı traktör ile merkeze bağlı Çavuşpınar köyüne giderken saman yüklü römorkundan dumanlar çıktığını gördü. Kaya, traktörü durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, römorkta maddi hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:44 Kaynak: AA
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