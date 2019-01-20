Son Dakika Haberleri: Traktörün Tekerinde Sıkışan Çocuğu Aks Ekipleri Kurtardı

Traktörün Tekerinde Sıkışan Çocuğu Aks Ekipleri Kurtardı

49 dakika önce

İZMİR (İHA) – İzmir'in Tire ilçesi devrilen traktörün arka tekerleği altında sıkışan çocuk AKS ekipleri tarafından kurtarıldı.

Traktörün Tekerinde Sıkışan Çocuğu Aks Ekipleri Kurtardı, System.String[]
İZMİR (İHA) – İzmir'in Tire ilçesi devrilen traktörün arka tekerleği altında sıkışan çocuk AKS ekipleri tarafından kurtarıldı.

İddiaya göre, Çiniyeri Mahallesi, Gülyaka mevkiinde seyir halindeki 19 LL 235 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Traktörde bulunan E.E. (14) kazadan yara almadan kurtulurken, kardeşi V.E. (12) tekerleğin altında küçük bir boşlukta sıkıştı. Olay yerine gelen AKS ekipleri korkudan şok geçiren çocuğu kurtarmak için zamana karşı yarıştı. Kısa sürede traktörün tekerinin altından çıkarılan çocuk ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalça kemiğinde kırıklar oluştuğu hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen çocuk yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İzmir Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:53 Kaynak: İHA

Tire, İzmir, 3. Sayfa
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