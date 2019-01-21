Traktörün Tekerine Sıkışan Çocuğun İnanılmaz Kurtuluşunu Baba Anlattı

Traktörün tekerine sıkışan çocuğun inanılmaz kurtuluşunu baba anlattı
14 yaşındaki çocuğun babası o anları anlattı: "İlk olarak kendi çabalarımızla kurtarmaya çalıştık"
Traktör altından şans eseri kurtulan çocuğun durumu iyi
İZMİR - İzmir
'in Tire
ilçesinde, devrilen traktörün arka tekerleği altında sıkışan ve inanılmaz bir şekilde kurtulan çocuk, İzmir Dr. Behçet Uz
Çocuk Hastanesi'ne sevk edilirken, çocuğun sıkıştığı anlardaki fotoğrafı gören herkes çocuğun nasıl kurtulduğunu konuştu. Olayın şaşkınlığını yaşayan Baba Hüseyin Ender, "İlk olarak kendi çabalarımızla kurtarmaya çalıştık; fakat çıkaramadık. Yapılan tetkikler sonucu kafasına 7 dikiş atıldı. Ayağında da hafif sıyrık var. Bir kaç gün daha hastanede kalacağız" dedi.
Tire ilçesi Çiniyeri Mahallesi'ndeki Gülyaka mevkiinde, seyir halindeki 19 LL 235 plakalı traktör yoldan çıkarak devrildi. Kontrolden çıkarak devrilen traktördeki E.E. kazada hafif yaralanırken, kardeşi V.E. ise tekerleğin altında küçük bir boşlukta sıkıştı.
Ekipler gelene kadar kazma ve kürekle çıkarmaya çalıştılar
Kaza sonrası bölgeye hemen ekipler sevk edildi. Vatandaşlar önce, kazma-kürekler yardımıyla çocuğu bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hemen bir çalışma başlattı. Ekipler, canla ve başla mücadeleyle 14 yaşındaki çocuğu bulunduğu yerden güçlükle kurtarıldı. Çocuk ve ağabeyi, ilk olarak Tire Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
O fotoğrafı görenler şaşırdı
Traktörü kullanan ağabey, durumu hafif olması nedeniyle hemen taburcu edildi. İnanılmaz bir şekilde kurtulan V.E.'nin kafasına ise 7 dikiş atıldı. 14 yaşındaki V.E'nin vücudunda hafif sıyrıklar olduğu öğrenilirken, traktörün altındayken çekilen bir fotoğraf ise herkesin dikkatini çekti.
Baba dehşeti anlattı: "İlk olarak kendi çabalarımızla kurtarmaya çalıştık"
V.E. daha sonrada İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. 14 yaşındaki çocuğun sağlık durumun giderek iyiye gittiği öğrenildi.
Baba Hüseyin Ender ise kazayla ilgili dehşet anlarını anlattı. Baba Ender, "Olayı duyar duymaz kazanın olduğu yere geldim. İlk olarak kendi çabalarımızla kurtarmaya çalıştık; fakat çıkaramadık. İzmir Büyükşehir Belediyesi
AKS 110 ekiplerine haber verdik. Onların çalışması ile oğlumu traktörün altından çıkardık. İlk olarak Tire Devlet Hastanesi'ne götürüldük. Daha sonra Behçet Uz Çocuk Hastanesi'ne sevk etti oradaki doktorlar. Yapılan tetkikler sonucu kafasına 7 dikiş atıldı. Ayağında da hafif sıyrık var. Bir kaç gün daha hastanede kalacağız " diye konuştu.