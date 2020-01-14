Traktörün uydu sistemini çalan iki çocuk zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Traktörün uydu sistemini çalan iki çocuk zanlı tutuklandı - Son Dakika

Traktörün uydu sistemini çalan iki çocuk zanlı tutuklandı

6 saat önce

Adana'da çiftçilerin sulama motorları ile bir traktörün uydu destekli otomatik dümenleme sistemini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 çocuk tutuklandı.

Traktörün uydu sistemini çalan iki çocuk zanlı tutuklandı, System.String[]

Adana'da çiftçilerin sulama motorları ile bir traktörün uydu destekli otomatik dümenleme sistemini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 çocuk tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Yolgeçen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 çiftçi aynı günde Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğine başvurarak su motorları ile traktörün uydu destekli otomatik dümenleme sistemi ile sprial makinesi, malzeme takım sandığı, kaynak makinesi, spiral, matkap ve mazotunun çalındığı ihbarında bulundu.


Bunun üzerine harekete geçen hırsızlık dedektifleri zanlıları tespit edip yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda hırsızlık olaylarını yaşları 18'den küçük olan M.K. ve E.C.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Polis zanlıları evlerine baskın yaparak yakaladı. Polis zanlılarla yapılan görüşmede çaldıkları malzemeleri sattıklarını öğrenerek satılan yerlerden tek tek malzemeleri alıp sahiplerine teslim etti.


Zanlılar sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.


Traktörün otomatik dümenleme sistemi


Traktörün kendi kendine gitme sistem GPS sinyali ile çalışarak şoförün direksiyon kullanmasını elimine eden bir mekanizma. Traktördeki şoförün normal şartlar altında hem traktörü sürmekle meşgul, hem de traktöre takılı bulunan ekipmanı kontrol etmekle meşgul iken, bu sistem traktörün kumandasını kendisi gerçekleştiriyor. Araçlarda kullanılan navigasyon sisteminin farklı bir versiyonu. Araçlardaki navigasyon sistemi sürücüye sadece yol gösterirken, bu sistem ayrıca dümenleme işlemini de gerçekleştiriyor. - ADANA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:12 Kaynak: İHA
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