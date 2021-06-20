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Traktörün üzerinde kalp krizi geçirip tekerin altında kaldı - Son Dakika

Traktörün üzerinde kalp krizi geçirip tekerin altında kaldı

20.06.2021 13:23
Traktörün üzerinde kalp krizi geçirip tekerin altında kaldı, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 61 yaşındaki çiftçi, çalışır durumdaki traktörünün üzerinde kalp krizi geçirerek yere düştü.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 61 yaşındaki çiftçi, çalışır durumdaki traktörünün üzerinde kalp krizi geçirerek yere düştü. Traktörün iki tekeri arasında sıkışan talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Hacıaliler Mahallesi'nde ikamet eden ve çiftçilik yapan 1 çocuk babası Erdoğan Özen (61) iddiaya göre saat 10.30 sıralarında bağında çift sürmek için evinin bahçesindeki 45 ZR 035 plakalı traktörüne iş makinesi taktı. İş makinesini traktöre taktıktan sonra, traktörün üzerine çıkan Özen kalp krizi geçirerek bir anda yere düşüp, ön teker ile arka teker arasında kaldı. Çalışır durumda olan traktör geriye doğru gelerek, ön tekerlek Erdoğan Özen'in göğsüne dayandı. Durumu gören yakınları ve komşuları yardım etmeye çalışsalar da Erdoğan Özen hayatını kaybetti. 112 Acil servis ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler Erdoğan Özen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. - MANİSA

Traktörün üzerinde kalp krizi geçirip tekerin altında kaldı
Traktörün üzerinde kalp krizi geçirip tekerin altında kaldı
Traktörün üzerinde kalp krizi geçirip tekerin altında kaldı
Traktörün üzerinde kalp krizi geçirip tekerin altında kaldı
Traktörün üzerinde kalp krizi geçirip tekerin altında kaldı

Kalp Krizi, Alaşehir, Çiftçi, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Traktörün üzerinde kalp krizi geçirip tekerin altında kaldı - Son Dakika


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