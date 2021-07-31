TRAKTÖRÜNÜ ARAZÖZE DÖNÜŞTÜRDÜ - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahale eden işçilere, mahalle sakinleri desteklerini sürdürüyor. Marmaris'in Orhaniye mahallesinin Keçibükü mevkiinde alevler etkisini sürdürürken, Yasin Çoban (31) isimli vatandaş ise kendi imkanlarıyla traktörünü arazöze dönüştürdü. Jeneratör ve dinamo kullanılarak güç üreten sistem sayesinde, traktörün arkasındaki 2 tonluk tankere basınç uygulayarak, hortum ile alevlere su tutuluyor. Orhaniye mahallesinde yaşayan Yasin Çoban, "Keçibükü'nde itfaiye aracı olmadığı için arkadaşlarımızın yardımıyla jeneratör ile dinamo satın aldık. Traktörü arazöze dönüştürdük. Elimizden geldiği söndürme çalışmalarına destek oluyoruz.