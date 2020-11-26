Traktörünü tamir için yaktığı ateşten üzerine kıvılcım sıçrayan kişi yanarak öldü - Son Dakika

Traktörünü tamir için yaktığı ateşten üzerine kıvılcım sıçrayan kişi yanarak öldü
26.11.2020 21:38
AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde tamir etmek istediği traktörünün altına yaktığı ateşten üzerine kıvılcım sıçrayan Osman Solmaz (79), kıyafetlerinin tutuşması sonucu yanarak yaşamını yitirdi.
AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin
ilçesinde tamir etmek istediği traktörünün altına yaktığı ateşten üzerine kıvılcım sıçrayan Osman Solmaz
(79), kıyafetlerinin tutuşması sonucu yanarak yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bahçesindeki eski model traktörü tamir etmeye çalışan Osman Solmaz, motorun altına teneke içinde ateş yaktı. Bir anda Osman Solmaz'ın üstüne kıvılcım sıçradı. Tutuşan kıyafetlerini söndürmeye çalışan Osman Solmaz, başarılı olamadı. Alevler tüm vücudunu saran Osman Solmaz, yerde hareketsiz kaldı. Olayı görenler alevleri söndürürken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Osman Solmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Osman Solmaz'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Bolvadin Devlet Hastanesi morguna konuldu.
- Afyonkarahisar
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